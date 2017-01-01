Областные депутаты увеличат число причин для отставки губернатора

Сегодня губернатор может лишиться своих полномочий досрочно в случае:

а) его смерти;

б) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия Советом народных депутатов Кемеровской области;

в) его отставки по собственному желанию;

г) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". При этом основаниями для утраты доверия Президента Российской Федерации являются выявление в отношении Губернатора Кемеровской области фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов как правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции";

(пп. "г" в ред. Закона Кемеровский области от 26.06.2012 N 54-ОЗ)

д) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

ж) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

и) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

к) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории Кемеровской области, на основании и в порядке, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и принятым в соответствии с ним законом Кемеровской области.