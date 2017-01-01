В Кузбассе повысят прожиточный минимум для пенсионеров

На официальном сайте Совета народных депутатов опубликован проект Закона о прожиточном минимуме для пенсионеров в Кузбассе.

В 2018 году планируется установить размер на уровне 8347 рублей. За этот проект ответственным назначен комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Для сравнения, по итогам второго квартала 2017, прожиточный минимум составил 9427 руб., для трудоспособного населения — 9981 руб., а для пенсионеров — 7594 руб.

Таким образом, прожиточный минимум для пенсионеров в Кузбассе вырастет почти на 800 рублей.

Ранее экономисты пришли к выводу, что в России прожиточный минимум – это жизнь в нищете. А Владимир Путин потребовал уравнять прожиточный минимум в стране с МРОТ.