Председатель облсовета выступил с заявлением после критики губернатора

"В течение длительного времени отдельные средства массовой информации спекулятивно вбрасывают различные материалы, содержащие недостоверную информацию относительно органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц.

Основной мишенью таких инсинуаций является губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев.

Очередной этап развернувшейся кампании реализован сегодня. В целях дезинформации населения области вышло несколько материалов о «якобы» имеющемся конфликте между губернатором Кемеровской области и председателем Совета народных депутатов Кемеровской области.

В качестве доказательства имеющегося конфликта авторы указали на внесение изменений в Устав Кемеровской области, установивших, по их мнению, ограничения для губернатора при осуществлении им своей деятельности.

Сообщаю, что все изменения в Устав Кемеровской области, которые сегодня действительно обсуждались в ходе рабочей группы в комитете по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности, являются приведением областного законодательства в соответствие с федеральным.

Большинство указанных норм уже применяются на территории Кемеровской области, поскольку имеют прямое действие и начинают действовать до принятия соответствующих областных законов. Например, губернатор, как и любой гражданский служащий Кемеровской области, обязан подать декларацию и о доходах и в установленных случаях о расходах, вне зависимости от внесения соответствующей нормы в Устав Кемеровской области в силу прямого указания федерального законодательства.

Кроме того, хочу заявить, что относился, отношусь и буду относиться к Аману Гумировичу с огромным уважением. Считаю его мудрейшим политиком с колоссальным опытом управления.

Более того, я пришел в политику как член его команды и остаюсь им, и как председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, и как секретарь Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия».