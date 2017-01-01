Ливень, град, снег и сильный ветер – в Кузбассе бушует непогода

Жители Кемеровской области сообщают о непогоде в регионе. В Новокузнецке с вечера вторника идёт сильный дождь, в Кемерове был даже град, а в Прокопьевске сегодня,13 сентября, выпал первый снег.

Синоптики кемеровского Гидрометцентра не обнадёживают и предупреждают об ухудшении погоды в регионе.

«Сегодня Кемеровская область находится в самом центре циклона с мощной влажной облачностью. Поэтому только за ночь в пгт Промышленная выпало до 24 мм осадков. В Киселёвске была гроза (14 мм осадков), град в Кемерове. За ночные часы выпало 13 мм дождя. Порывы ветра могут достигать 21 м/с», - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Непогода будет хозяйничать в регионе ещё несколько дней. Только к субботе немного потеплеет и обильные осадки прекратятся.