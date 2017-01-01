Нечем дышать: Чем травили новокузнечан в августе

Специалисты Кемеровского гидрометцентра опубликовали отчёт об экологическом состоянии Новокузнецка по итогам августа.

В последний месяц лета наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха фторидом водорода (Центральный, Кузнецкий и Новоильинский районы), оксидом углерода (Кузнецкий и Заводской районы), формальдегидом, фенолом и пылью.

Превышение по пыли наблюдалось 13 раз в месяце, по формальдегиду - 4 раза, по оксиду углерода и фенолу - 3 раза.

По информации департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, значительный вклад в загрязнение воздуха внесли крупные промышленные предприятия города. Сейчас выясняется, какие конкретные юридические лица внесли наибольший вред экологии.