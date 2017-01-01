Названы самые грязные водоёмы России

Эксперты Минприроды проанализировали экологическую ситуацию и назвали самые загрязненные водоёмы страны.

К сожалению, на территории России есть «грязные» или «экстремально грязные» водные объекты, состояние которых не меняется десятилетиями, а вода в Волге, Оби и Енисее вовсе непригодна для питья.

Реки загрязняют промышленные производства, которые зачастую используют устаревшие очистные сооружения.

По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, около 80% подобных сооружений требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению. В общей сложности на это потребуется до 1,3 трлн рублей.

Наиболее острая экологическая ситуация сложилась в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях и на водных объектах в нефтегазопромысловых районах Юго-Западной Сибири, Кузбассе, Норильском промышленном районе и др.

Реки и озёра загрязнены минеральными, биогенными и органическими веществами, многие из которых токсичны, сообщает газета Известия со ссылкой на доклад ведомства.

Эксперты отмечают, что Волга, Обь и Енисей — «потеряли питьевое значение». Волга и ее притоки на протяжении последнего десятилетия являются наиболее грязными объектами.

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