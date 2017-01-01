Новокузнечан напугала трещина в многоэтажном доме

В редакцию SU обратился горожанин Андрей и рассказал, что по дому, где он живёт, пошла трещина.

«Я живу в многоэтажном доме на Металлургов, 51. Через всё здание, от основания и до крыши, проходит трещина. Зимой через неё задувает холодный воздух, летом, грязь, пыль. У соседей пару раз рвались обои именно в том месте, где проходит трещина. Жена вообще боится, что дом в любой момент развалится», - сообщил новокузнечанин.

Этот дом стоит на обслуживании управляющей компании «Инком-С». По словам представителей УК, в этом году никто из жильцов на трещину не жаловался.

«В этим году обращений по этому поводу не было. Это не трещина, а температурный шов. Опасности для здания он не представляет. Мы уже вызвали вышку, чтобы мастер смог детально его осмотреть. До конца сентября его заделаем, если погода позволит, то до конца этой недели», - рассказали SU представители «Инком-С».

В комитете ЖКХ ещё раз напомнили, что при возникновении любых проблем, собственникам необходимо сначала звонить в свою управляющую компанию или писать заявление. И только в случае их бездействия обращаться в вышестоящие органы.