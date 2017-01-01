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Новость от 13 Сентября 2017

Новокузнечане отказываются платить за ЖКУ

За восемь месяцев 2017-ого, жители Кемеровской области увеличили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 28%. Если в январе общий долг составлял 2, 92 млрд руб., то сейчас уже 3,73млрд руб.

По словам замгубернатора региона по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрия Кудряшова, средний процент сбора платежей в августе составил 95,4%, в городах региона — 92,5%, в районах — 96%.

Причём в Новокузнецке замечен самый низкий процент сбора - 83% (по итогам 2017 года). Ещё острее ситуация сложилась в Новокузнецком районе (79%) и Тайге (68%).

Активно выплачивают долги жители Юргинского (116%), Яшкинского (107,5%) и Беловского района (106%), передаёт ВашГород.ру.

Вице-губернатор отметил, что стоит указывать в платежных квитанциях реальную стоимость услуг, чтобы горожане видели, какую часть расходов они оплачивают.

Ранее мы рассказали, что новокузнецкие власти предлагают отказаться от практики компенсации выпадающих доходов (КВД) ресурсоснабжающим организациям и перевести население на 100% оплату. 

novokuznetsk.su

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