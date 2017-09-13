Так мало? Названо число абсолютно здоровых детей в России

По информации Роспотребнадзора, в России каждый второй школьник страдает хроническими заболеваниями. Эксперты приводят тревожную статистику – с 2007 года частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болезней – в два раза.

Только 12% детей можно назвать абсолютно здоровыми, передаёт РИА Новости. И с каждым годом таковых становится всё меньше.

«Более половины школьников с 7 до 9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», — заявили в ведомстве.

Чаще всего дети теряют здоровье из-за скудного питания. В рационе маленьких россиян слишком мало молока, творога, растительных масел, овощей и фруктов, что ведет к недостаточному потреблению витаминов, кальция, железа, йода, цинка, микронутриентов.

Ранее учёные сообщили, что российские дети стали массово страдать от ожирения.