Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках. Накануне, 12 сентября, в Новокузнецке пропал ребёнок 12 лет.

Артур Селезнёв не вернулся домой со школы в Центральном районе. Текущее местоположение неизвестно.

Когда последний раз его видели, он был одет в чёрную куртку, серые брюки, на голове кепка тёмно-синяя. С собой рюкзак светло-синий. Из особых примет шрам на правой щеке.





Если вы знаете что-либо о его местонахождении, то обязательно позвоните по следующим телефонам: 8-960-909-04-47 или 8-904-965-82-08