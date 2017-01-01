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Новость от 13 Сентября 2017

Отопительный сезон в Новокузнецке начнётся раньше

В Новокузнецке отопительный сезон из-за прохладной погоды решили начать раньше.

Старт назначен на завтра, 14 сентября. В течение нескольких дней тепло должно поступить в квартиры новокузнечан. Изначально планировалось начать подачу тепла 15 сентября.

При этом на некоторых участках продолжаются работы. На теплотрассах "Сибирской сбытовой компании" проходят тактико-специальные учения. Они начаты по требованию Амана Тулеева из-за банкротства ССК.

В Кемерове отопительный сезон уже стартовал сегодня.

Горячая линия по вопросам теплоснабжения

О проблемах с обеспечением теплоснабжением горожане могут сообщить по следующим телефонам:

  • Центральный район – 32-22-34 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-22-58 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Куйбышевский район – 32-07-31 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-07-34  (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Кузнецкий район – 32-14-13 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 37-14-97 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Заводской район – 32-05-08 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-05-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Новоильинский район – 32-06-26 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-06-53 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Орджоникидзевский район – 32-04-66 - круглосуточно.
  • Комитет ЖКХ – 71-87-96, 71-94-51 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30).

novokuznetsk.su

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