Отопительный сезон в Новокузнецке начнётся раньше

В Новокузнецке отопительный сезон из-за прохладной погоды решили начать раньше.

Старт назначен на завтра, 14 сентября. В течение нескольких дней тепло должно поступить в квартиры новокузнечан. Изначально планировалось начать подачу тепла 15 сентября.

При этом на некоторых участках продолжаются работы. На теплотрассах "Сибирской сбытовой компании" проходят тактико-специальные учения. Они начаты по требованию Амана Тулеева из-за банкротства ССК.

В Кемерове отопительный сезон уже стартовал сегодня.