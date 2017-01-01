Отопительный сезон в Новокузнецке начнётся раньше

В Новокузнецке отопительный сезон из-за прохладной погоды решили начать раньше.
Старт назначен на завтра, 14 сентября. В течение нескольких дней тепло должно поступить в квартиры новокузнечан. Изначально планировалось начать подачу тепла 15 сентября.
При этом на некоторых участках продолжаются работы. На теплотрассах "Сибирской сбытовой компании" проходят тактико-специальные учения. Они начаты по требованию Амана Тулеева из-за банкротства ССК.
В Кемерове отопительный сезон уже стартовал сегодня.
Горячая линия по вопросам теплоснабжения
О проблемах с обеспечением теплоснабжением горожане могут сообщить по следующим телефонам:
- Центральный район – 32-22-34 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-22-58 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Куйбышевский район – 32-07-31 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-07-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Кузнецкий район – 32-14-13 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 37-14-97 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Заводской район – 32-05-08 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-05-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Новоильинский район – 32-06-26 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-06-53 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Орджоникидзевский район – 32-04-66 - круглосуточно.
- Комитет ЖКХ – 71-87-96, 71-94-51 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30).
novokuznetsk.su
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