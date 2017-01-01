В Новокузнецке около музея ретро-автомобилей реорганизуют движение

В центре Новокузнецка продолжается строительство музея ретро-автомобилей. Рабочие уже почти доделали первый этаж, приступили к остеклению второго и начали застилать крышу.

Причём вокруг здания уже установили несколько дополнительных светофоров и добавили две пешеходные зоны. Светофорные объекты ещё не работают, но в ближайшее время на этом участке дорожное движение будет изменено.

Напомним, музей ретро-автомобилей расположился между ТРЦ «Глобус» и зданием отеля «Park Inn‎». Его общая площадь составит 3 126,79 кв. м. Подрядчик ООО «ОК» «Сибшахтострой» обещает сдать объект уже к декабрю.

В музее будут выставляться ретро-автомобили из коллекции бизнесмена Александра Говора. На его строительство потратят около 150 млн рублей.

В итоге здание будет выглядеть так: