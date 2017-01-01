Новокузнечане назвали самые разбитые дороги города

На сайте «Наш Новокузнецк» городские власти решили спросить у новокузнечан, какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь в 2018 году.

Чаще всего горожане просили отремонтировать улицы Транспортная, Кирова, Фестивальная. По мнению большинства, срочного ремонта требует развязка Путепроводная в районе Рембыттехники, дорога до ТРЦ «Планета» и участок на ул. Строителей до моста через Томь.

Много разбитых дорог и в Кузнецком районе. Просят в первую очередь отремонтировать улицы Обнорского, Петракова, Бугарева, Достоевского, Самаркандская, Одесская.

Самыми разбитыми также признаны Байдаевское и Ильинское шоссе, улицы Климасенко, Горьковская, Авиаторов и Косыгина.

В общей сложности в опросе приняло участие более 4 тыс. новокузнечан. Узнать полную информацию об итогах голосования можно здесь.

На основе этих результатов, будет формироваться план ремонтных работ на 2018 год. Как уточнила представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева, на эти цели планируется потратить около 1 млрд 460 млн рублей.