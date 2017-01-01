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Новость от 14 Сентября 2017

Деньги на ветер, или Как снова подставили Амана Тулеева — мнение

В минувшие выходные в Новокузнецке прошли довыборы в областной Совет.

В постановлении областного избиркома выборы называются «дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвёртого созыва по Беловскому городскому одномандатному избирательному округу № 12 и Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 18 г. Новокузнецка».

Как считает новокузнечанин Виктор Смирнов, председатель и члены Окружной избирательной комиссии (ОИК) были неготовы к выборам.

«Руководитель ОИК № 18 Наталья Леонтюк и председатель ТИК Кузнецкого района Галина Фомина должным образом не воспользовались своими должностными полномочиями и возложенной на них функцией контроля за проведением выборов 10 сентября, фактически самоустранились от изучения новшеств и поправок в избирательное законодательство, не задались вопросом обучения правовым нормам избирательного законодательства председателей участковых избирательных комиссий 43 избирательных участков, на которых проводились выборы 10 сентября 2017 года в городе Новокузнецке», — считает Виктор Смирнов.

По его словам, эту значимую процедуру должны были курировать представители избирательной комиссии Кемеровской области в лице Виктории Шахматовой и Департамента внутренней политики АКО, руководимого Ниной Лопатиной.

«Неизвестно на каких основаниях и на какие средства провели некие «параллельные» назначенным выборы и даже избрали депутата в Совет народных депутатов Кемеровской области четвёртого созыва, закрепив в своем итоговом Протоколе № 1 ТИК Орджоникидзевского района г. Новокузнецка, подписанного 11 сентября 2017 года в 0 часов 25 минут (согласно внесённой информации в данный протокол) и итоговом Протоколе ОИК-18 о результатах выборов, подписанного 11 сентября 2017 года в 0 часов 45 минут (согласно внесённой информации в данный протокол). Эти протоколы почему-то оформили на бланках неустановленного образца с изменённым названием выборов, не соответствующих назначенным по Постановлению ИККО (см. копии данных протоколов в сравнении с копиями протоколов с УИК) по названию выборов, а также с отсутствием графы в данных бланках неустановленного образца графы о наличии/отсутствии поданных жалоб и заявлений в день выборов, как будто никаких жалоб и не было с участков и непосредственно в ТИК (ОИК-18).

А они были и их было довольно много, хотя ни в одном итоговом протоколе участковых избирательных комиссий они (жалобы) также не значатся и в графах стоят одни нули, а копии жалоб есть и даже ответы на них есть. И есть также жалобы на эти ответы, и они поступили своевременно до начала подсчета голосов в ТИК (ОИК-18), чему имеется достаточно подтверждающих данных в виде фотографий данных жалоб.

Например, наблюдатель Николай Ташкеев зафиксировал незаконный вброс бюллетеней досрочного голосования на УИК-641 в 07 часов 30 минут в уже распечатанном виде и без конвертов, без присутствия наблюдателей и в нарушении графика открытия избирательных участков Новокузнецка.

При этом ни один из избирательных участков по проведению настоящих выборов не был утверждён для более раннего открытия и начала работы, нежели установленного действующим избирательным законодательством РФ.

Под этими значимыми итоговыми документами поставили свои значимые подписи члены избирательной комиссии (ТИК и ОИК-18), заверив печатями и выдав на руки представителям кандидатов копии данных итоговых документов, только вот неувязочка и тут вышла — непонятно, какой номер копии был выдан и почему не поставлена оригинальная заверительная «синяя» печать на данных документах. Это означает незаконность выданных итоговых протоколов ТИК и ОИК-18 об итогах выборов 10 сентября 2017 года с привлечением виновных лиц к административной ответственности по ч.2 ст.5.6 КоАП РФ за нарушение требований заверения выдаваемой копии протокола, хотя и бланк неустановленного образца, и выборы неизвестно какого характера и назначения.

Главное — избран представитель в СНД Кемеровской области от политической партии «Единая Россия».

Госпожа Леонтюк, доставившая всю избирательную документацию в избирательную комиссию Кемеровской области, настоятельно уверяла приёмную сторону вышестоящей комиссии, что в документации нет никаких нарушений.

Но вот мы, общественники, в этом категорически засомневались, как и в компетенции контролирующих органов и руководителей участковых, территориально-окружных избирательных комиссий, получающих за проведение настоящих выборов довольно существенные денежные средства из бюджета Кемеровской области.

Выходит, просто выкинули бюджетные деньги на ветер, да ещё и подставили губернатора Амана Тулеева. Для Кемеровской области это обычная практика — с законодательством о выборах, с правами и свободами граждан административно-правоохранительные органы поступают так, как им вздумается, но только не по нормам действующего законодательства РФ и Конституции РФ.

А между тем в Кодексе административных правонарушений РФ в ч.2 ст.5.6 сказано:

«Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, заверенной копии протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов или референдума, содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса копии протокола с нарушением требований, предусмотренных законом, — влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей», — сообщил Виктор Смирнов.

Кроме того, оформление итоговых протоколов выборов на бланках неустановленного образца должно привести к отмене результатов выборов, подчёркивает новокузнечанин.

«Теперь встанет закономерный вопрос о привлечении должностных лиц, контролирующих и курирующих проведение выборов 10 сентября 2017 года в Новокузнецке к должной правовой ответственности. Думается, что количество должностных лиц и председателей избирательных комиссий будет стремиться к их логическому уменьшению. Незнание норм Закона не освобождает от ответственности, так, вроде, нам всегда говорили эти самые должностные лица с высоких трибун», — подытожил Виктор Смирнов

novokuznetsk.su

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