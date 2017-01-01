Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Эксперты исследовательского центра Superjob провели масштабный опрос среди 2, 5 тыс. россиян, чтобы выяснить, какая сумма нужна для полного счастья.

По мнению большинства, для безбедной жизни нужно получать ежемесячно около 184 тыс. руб., сообщает ВашГород.ру. Два года назад эта сумма была меньше 175 тыс. руб. При этом в 2010 году россияне хотели получать 188 тыс. руб.

Эксперты заметили закономерность, чем хуже экономическое положение страны в целом, тем ниже запросы у рядовых граждан. Но когда ситуация стабилизируется, то и запросы увеличиваются.

Многие россияне считают, что бедным можно считать того, кто зарабатывает менее 16 тыс. руб. Богатый - это человек с доходом свыше 450 тыс. руб.

Для сравнения, в 2017 –ом прожиточный минимум составляет 10 701 руб.

Ранее мы сообщили, что в Кузбассе повысят прожиточный минимум для пенсионеров.