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Новость от 14 Сентября 2017

В Новокузнецке нашли пропавшего ребёнка

В Новокузнецке нашли пропавшего ребёнка. Артура С. последний раз видели 12 сентября – он ушёл в школу в Центральном районе и не вернулся.

По словам волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летнего мальчика нашли сегодня утром, 14 сентября.

 Неравнодушные горожане рассказали, что видели ребёнка около ТРЦ «Планета», где он якобы просил у прохожих деньги. По словам других, в процессе поисков просматривали записи с камер видеонаблюдения торгового центра.

 

novokuznetsk.su

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