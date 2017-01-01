В Новокузнецке нашли пропавшего ребёнка. Артура С. последний раз видели 12 сентября – он ушёл в школу в Центральном районе и не вернулся.
По словам волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летнего мальчика нашли сегодня утром, 14 сентября.
Неравнодушные горожане рассказали, что видели ребёнка около ТРЦ «Планета», где он якобы просил у прохожих деньги. По словам других, в процессе поисков просматривали записи с камер видеонаблюдения торгового центра.
novokuznetsk.su
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