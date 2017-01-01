Новые мусорные контейнеры установили для жителей Форштадта

В частном секторе Кузнецкого района Новокузнецка установили ещё пять контейнеров для ТБО. Места их размещения определили сами жители посёлков Малоэтажный и Форштадт. Как утверждают представители местной администрации, графики вывоза мусора составят в ближайшее время. Всего с начала этого года в Кузнецком районе установили 16 крупногабаритных баков для мусора. Работа в этом направлении продолжается. Новые места сбора отходов будут появляться по мере поступления заявок от горожан, сообщает Ново-ТВ.

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