Выступившим против разрезов под Новокузнецком дачникам разорили огород

Садоводам некоммерческого товарищества «Утренние зори» разбили стёкла в теплице и разорили огород.

Полицейские задокументировали происшествие, пишет Кузпресс.

Фото жительница сделала позже, когда владельцы участка, пенсионеры, убрали порубленные кабачки, отмыли и вернули на свои места мангал и грабли, закрыли разбитые места.

СМИ не исключают, что этот случай может быть связан с протестом жителей СНТ «Утренние зори» против разрезов. Здесь 2 сентября прошло общее собрание сельчан и садоводов. А 9 сентября садоводы устроили экологическую» акцию протеста «Нам нужен лес, а не разрез!».