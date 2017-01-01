Кузнецов рассказал, когда в домах новокузнечан станет тепло

Уже сегодня, 14 сентября, стартовал отопительный сезон в Новокузнецке. По словам главы города Сергея Кузнецова, уже завтра во многих домах станет тепло.

«Заявляю однозначно, нигде перебоев с теплом не будет. Все горячие, болевые точки у меня на личном контроле. Всё что касается муниципальных котельных – мы уже включились. Орджоникидзевский район – 50% всего социального сектора вчера уже подал.

Сегодня все оставшиеся детские сады и школы закроем. Что касается Кузнецкого и Орджоникидзевского районов по сетям и по контуру Кузнецкой ТЭЦ сегодня в 12 часов начинаем заводить и к вечеру должно быть тепло во всех социальных учреждениях. Жилой фонд запустим завтра с утра.

По Центральному району мы раскрываемся сегодня, а завтра утром уже закрываем полностью жилой фонд. Западно-Сибирская ТЭЦ запускается сегодня с утра. Все сети уже заполнены горячей водой. Чтобы вода пошла в дома, нужно создать определённую гидравлику, а это сложный процесс. Аварийные бригады дежурят круглосуточно. К выходным во всех домах будет тепло», - подытожил мэр.