Новокузнечане жалуются на бездомных в центре города

Новокузнечане жалуются на заброшенный участок в центре Новокузнецка. По словам жителей, пустырь в центре города облюбовали бездомные и превратили его в туалет. Недалеко от двора уже образовалась помойка.

«Я живу на Кузнецкстроевском, 23. У нас там есть загородка, которую не убирают уже лет семь. Туда бомжи ходят в туалет. Там ничего нет, она стоит на берегу реки, проезда нет. Мусор не убирают годами и ходят только бомжи. Мы живём в центре города как в деревне. Когда уберут эту загородку?» - обратилась с просьбой горожанка к мэру Сергею Кузнецову в минувший четверг.

Местные жители на этом месте устроили стихийную стоянку, рядом стоит детская площадка и дети подвергают себя опасности, играя рядом с битым стеклом и машинами.

Глава Новокузнецка пообещал разобраться в ситуации и передать жалобу главе Центрального района Николаю Маслову. Но пока заброшенный пустырь так и не убрали.

Напомним, горожане жаловались на бездомных, которые облюбовали закрытые павильоны «Сбербанка».