В России потенциальные банкроты задолжают по кредитам почти 29 млн рублей

Экономисты подсчитали, что общая сумма долга потенциальных банкротов достигла 28,93 млрд руб.

За восемь месяцев 2017-ого долг перед российскими банками вырос на 87%, сообщает газета Известия.

Получается, что каждый потенциальный банкрот в среднем должен около 1,7 млн рублей. В 2016-ом эта сумма была ниже -1,27 млн рублей.

Ранее эксперты Объединенного кредитного бюро рассказали, что потенциальными банкротами на сегодняшний день могут объявить себя 7,1 млн граждан России.