В России перешли на новую систему подсчёта введенного жилья

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства начали измерять объём построенного в России жилья не в квадратных метрах, а в квартирах. Но пока этот проект не согласован с Росстатом, там продолжают считать по метрам, сообщает Российская газета.

Как уточнил глава минстроя Михаил Мень, использовать новую и старую систему подсчета введенного жилья пока будут параллельно.

«Нужен параллельный подсчёт. Будем говорить и про метры, сколько из них индустриального жилья и сколько ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)», - пояснил министр.

В дальнейшем от подсчета в метрах минстрой планирует отказаться вовсе.

Напомним, в Кузбассе за восемь месяцев было построено 8 тыс. 616 квартир. Новокузнецк вновь в аутсайдерах – только 15% от плана. Новокузнецкий район тоже отстаёт от плана – 39%. В лидерах по темпам ввода жилья - Полысаево 131 % и Анжеро-Судженск 127 %.