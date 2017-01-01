Растения просто уносят с собой: Москвичи разоряют новый парк за 14 млрд рублей

Московский парк «Зарядье», который открылся в День города в минувшие выходные, за первые два дня существования лишился около 10 тысяч растений. Некоторые из них занесены в Красную книгу.

Как сообщают московские СМИ, сильнее всех пострадала зона северного ландшафта, где уничтожено около 30% растений. Часть насаждений посетители вытоптали, а некоторые просто унесли с собой или бросили.

Кроме того, вандалы в "Зарядье" повредили стеклянный купол и разбили окно медиацентра.

Всего на территории парка высажено около 1 млн растений. На его обустройство ушло 14 млрд рублей.

С 14 сентября на территорию парка желающих, чтобы распределить потоки посетителей, будут запускать с 15-минутным интервалом.

По понедельникам войти в парк можно будет не раньше 14:00. Восстановительные работы начнутся в «Зарядье» с 18 сентября.

Ранее мы рассказывали об активности вандалов в Новокузнецке - за минувшее лето они успели поломать уличные тренажёры, сжечь пианино, изрисовать свастикой символ Победы, испортить скульптуры в Соцгороде.