На совещании по подготовке к отопительному сезону в Кузбассе, замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов заявил, что стоит готовиться к сильным холодам.

«По предварительным прогнозам Гидрометцентра, зима 2017-18 в Кемеровской области будет холодной. Поэтому оценивая состояние объектов ЖКХ, нужно быть уверенным, что этот сезон пройдёт без особых замечаний», - сказал замгубернатора.

Прогнозы синоптиков подтверждают и народные приметы. В этом году очень много рябины. Раньше люди верили, что большой урожай красной рябины — предвестник холодной и затяжной зимы.