СГК готова вложиться в модернизацию системы теплоснабжения Новокузнецка

Сибирская генерирующая компания готова вложиться в модернизацию системы теплоснабжения Новокузнецка, заявил гендиректор компании Михаил Кузнецов. Но, как уточнил топ-менеджер, на разумных условиях.
По его словам, рано или поздно в Новокузнецке встанет вопрос о глобальной реконструкции системы теплоснабжения. Чем раньше эта проблема будет решена, тем меньше это ударит по горожанам.
«Мы всегда готовы прийти на помощь, если нам будут предложены разумные условия. Будут условия — мы будем принимать участие в масштабных проектах не только в Новокузнецке, но и в тех городах, где нас нет», — цитирует Михаила Кузнецова «Интерфакс-Сибирь».
В свою очередь основной акционер "СУЭКа" Андрей Мельниченко отметил, что компания не будет заниматься непредсказуемой деятельностью в кризисных ситуациях, как это произошло в Рубцовске Алтайского края.
"Такого безобразия должно быть меньше. Такой развал не должен допускаться. В единой системе теплоснабжения должны быть единые правила деятельности. Когда система в последние десятки лет была "разобрана" на разные части и отдана разным хозяевам, деятельность этих субъектов не координируется. Это основная сложность. Потребителям стоит опасаться доведенного до такого состояния хозяйства. Тариф рано или поздно вырастет, а когда хозяйство находится в надлежащем состоянии - объективных оснований для роста тарифов нет", - подчеркнул Андрей Мельниченко.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники