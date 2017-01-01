СГК готова вложиться в модернизацию системы теплоснабжения Новокузнецка

Сибирская генерирующая компания готова вложиться в модернизацию системы теплоснабжения Новокузнецка, заявил гендиректор компании Михаил Кузнецов. Но, как уточнил топ-менеджер, на разумных условиях.

По его словам, рано или поздно в Новокузнецке встанет вопрос о глобальной реконструкции системы теплоснабжения. Чем раньше эта проблема будет решена, тем меньше это ударит по горожанам.

«Мы всегда готовы прийти на помощь, если нам будут предложены разумные условия. Будут условия — мы будем принимать участие в масштабных проектах не только в Новокузнецке, но и в тех городах, где нас нет», — цитирует Михаила Кузнецова «Интерфакс-Сибирь».