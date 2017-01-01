В Новокузнецке сносят незаконно построенный рынок

В Новокузнецке на вокзале сносят незаконно построенный рынок. Речь идёт о нескольких павильонах, которые находятся рядом с остановкой «Океан». С предпринимателями пытались договориться на протяжении пяти лет, но к мирному урегулированию вопроса так и не пришли.

Судебные приставы неоднократно обращались к торговцам и просили своими силами убрать незаконную постройку, но те не реагировали. Поэтому было принято решение прибегнуть к мерам принудительного характера.

Снести павильоны планируют к 15 сентября, рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.