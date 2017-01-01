Кузбассовцы рассказали о работе своей мечты

Эксперты сайта Зарплата.ру провели опрос и выяснили, о какой работе мечтают кузбассовцы.
Около 59% респондентов признались, что думают сменить сферу деятельности. При этом 78% отметили, что их устраивает нынешняя работа.
Кузбассовцы мечтают работать в хорошем коллективе, на работе по призванию, где есть свободный график.
Многие хотели бы работать на руководящих должностях, либо ухаживать за животными. Кузбассовцы рады связать свою жизнь с актерской деятельностью, туризмом, путешествиями и танцами.
О создании своего бизнеса когда-либо размышляли 76% респондентов.
Напомним, социологи провели опрос среди россиян, чтобы выяснить сколько нужно денег для счастья.
novokuznetsk.su
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