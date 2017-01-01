Россияне начали заделывать дорожные ямы картошкой

В Омске неизвестные решили дать бой бездорожью и заделали яму картошкой. Снимок, появившийся в одном из пабликов 13 сентября, быстро разлетелся по интернету.

Очевидцы сообщают, что яма с картошкой находится недалеко от дома №118 по улице 50 лет Октября.

В итоге картофель продержался недолго, уже 14 сентября всю картошку раскатали машины. Сейчас на этом месте снова находится яма.

Ранее жители Кирова «отремонтировали» дорожные ямы коврами.