В Кузбассе потеплеет до +21°С

В ближайшие дни на территории Кемеровской области потеплеет.
По информации Кемеровского ЦГМС, местами ещё возможны кратковременные осадки,
поднимется юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. В некоторых районах к 17 сентября потеплеет до +21°С.
Прогноз погоды на 15-17 сентября 2017 г.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
15.09
|
+3,+8,
при прояснении -2,+3
|
+11,+16,
по югу до +20
|
Юго-западный
|
Ночью 3-8, местами порывы до 14,
днем 7-12, местами порывы 14-19
|
Переменная облачность, в отдельных районах дожди от небольших до умеренных, ночью и утром местами туман
|
16.09
|
+3,+8,
при облачности
до +14
|
+15,+20
|
Юго-западный
|
5-10, местами порывы 15-20
|
Местами небольшие дожди
|
17.09
|
+4,+9
|
+16,+21
|
Юго-западный
|
5-10, местами порывы 13-18
|
Ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем преимущественно без осадков
novokuznetsk.su
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