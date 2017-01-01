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Новость от 14 Сентября 2017

В Кузбассе потеплеет до +21°С

В ближайшие дни на территории Кемеровской области потеплеет.

По информации Кемеровского ЦГМС, местами ещё возможны кратковременные осадки,

поднимется юго-западный ветер с порывами до 20 м/с.  В некоторых районах к 17 сентября потеплеет до +21°С.

                                                    Прогноз погоды на 15-17 сентября 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

15.09

+3,+8,

при прояснении -2,+3

+11,+16,

по югу до +20

Юго-западный

Ночью 3-8, местами порывы до 14,

днем 7-12, местами порывы 14-19

Переменная облачность, в отдельных районах дожди от небольших до умеренных, ночью и утром местами туман

16.09

+3,+8,

при облачности

до +14

+15,+20

Юго-западный

5-10, местами порывы 15-20

Местами небольшие дожди

17.09

+4,+9

+16,+21

Юго-западный

5-10, местами порывы 13-18

Ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем преимущественно без осадков

novokuznetsk.su

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