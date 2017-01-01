Погода на выходных в Новокузнецке: тепло возвращается

В ближайшие дни в Новокузнецке потеплеет. Обильные осадки прекратятся, но поднимется ветер до 17 м/с.

Сегодня без осадков. Днём воздух прогреется до +16 °С, в ночь на субботу столбик термометра покажет +10 °С.

16 сентября ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ближе к полудню около +20 °С. Поднимется юго-западный ветер 13-17м/с.

В воскресенье малооблачно, вероятность осадков сохранится. Днём до +20 °С, ночью до +12 °С.