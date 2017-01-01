Лидер «Христианского государства» связал волну эвакуаций по всей России с протестом против «Матильды»

Руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил, что волна массовых эвакуаций по всей России может быть связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда».
Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Он заявил, что «ХГСР считает своим долгом проинформировать общественность», что ещё 10 сентября организация получила от неизвестных информацию о неких информационных атаках на кинотеатры и другие объекты страны в рамках «общеправославной кампании против х/ф «Матильда».
Сначала Калинин сотоварищи оценили это сообщение как информацию частного порядка, но после волны анонимных звонков, прокатившейся по стране, «естественным образом связали его с ними».
Как сообщает ВашГород.ру, накануне в Кемерове звонки о заложенных бомбах раздались сразу в нескольких учреждениях.
Александр Калинин напомнил, что это телефонный терроризм и заявил:
«Считаем нужным, вновь и вновь напомнить российскому обществу о недопустимости выхода в широкий прокат фильма-провокации [Матильда] и обращаемся ко всем уполномоченным органам принять меры и остановить эскалацию насилия уже начавшую принимать необратимый характер».
Сложившаяся ситуация угрожает национальной безопасности России.
Он также призвал компетентные органы «найти и покарать истинных заказчиков провокации, стоящих за фильмом „Матильда“».
Напомним, фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет в прокат через полтора месяца, но уже сегодня ряд кинотеатров отказываются от показа. В Новокузнецке зрители не смогут посмотреть картину в муниципальном кинотеатре «Октябрь» и кинотеатре в ТРЦ «Планета»..
novokuznetsk.su
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