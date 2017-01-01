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Новость от 14 Сентября 2017

Лидер «Христианского государства» связал волну эвакуаций по всей России с протестом против «Матильды»

Руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил, что волна массовых эвакуаций по всей России может быть связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда».

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он заявил, что «ХГСР считает своим долгом проинформировать общественность», что ещё 10 сентября организация получила от неизвестных информацию о неких информационных атаках на кинотеатры и другие объекты страны в рамках «общеправославной кампании против х/ф «Матильда».

Сначала Калинин сотоварищи оценили это сообщение как информацию частного порядка, но после волны анонимных звонков, прокатившейся по стране, «естественным образом связали его с ними».

Как сообщает ВашГород.ру, накануне в Кемерове звонки о заложенных бомбах раздались сразу в нескольких учреждениях.

Александр Калинин напомнил, что это телефонный терроризм и заявил:

«Считаем нужным, вновь и вновь напомнить российскому обществу о недопустимости выхода в широкий прокат фильма-провокации [Матильда] и обращаемся ко всем уполномоченным органам принять меры и остановить эскалацию насилия уже начавшую принимать необратимый характер».

Сложившаяся ситуация угрожает национальной безопасности России.

Он также призвал компетентные органы «найти и покарать истинных заказчиков провокации, стоящих за фильмом „Матильда“».

Напомним, фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет в прокат через полтора месяца, но уже сегодня ряд кинотеатров отказываются от показа. В Новокузнецке зрители не смогут посмотреть картину в муниципальном кинотеатре «Октябрь» и  кинотеатре в ТРЦ «Планета»..

novokuznetsk.su

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