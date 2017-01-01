Время назад: В Кузбассе понизили плату за электроэнергию, а учителям увеличили оклады

SU возрождает рубрику «Время назад». Теперь каждую пятницу мы будем вспоминать, чем жили и из-за чего переживали кузбассовцы год назад.

15 сентября 2016 года садоводы активно обсуждали инициативу Амана Тулеева, который пообещал в 2017 понизить тариф на электроэнергию для садоводческих обществ на 30%.

В итоге в рамках программы по социальной поддержке дачников, с 1 июля этого года тарифы для садоводов понизили на 27%.

Ещё ровно год назад новокузнецким учителям повысили оклады на 20% по решению депутатов горсовета. Но это не принесло им большой радости - в итоге зарплата учителей не выросла, так как стимулирующая часть снизилась. Народные избранники просто перераспределили фонд оплаты труда. И зарплата педагогов стала меньше зависеть от премий и других выплат.

15 сентября 2016 года произошло ЧП в Кемерове – на Кузнецком проспекте образовалась огромная дыра. По словам очевидцев, яма образовалась по вине работников «Кемвода». Из-за аварии на трубопроводе у многих кемеровчан несколько часов не было холодной воды.

Напомним, в 2016 году уже 13 сентября начался отопительный сезон. К 15 числу в Новокузнецке было подключено 80% соцобъектов, и на 32% жилфонд.

В этом году отопительный сезон должен был стартовать только сегодня, но из-за холодов сроки перенесли на день раньше.