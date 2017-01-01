Тулеев выступил против пластиковой еды и суррогатов для кузбассовцев

Накануне губернатор Кемеровской области провёл совещание по обеспечению продовольственной безопасности региона.

Он заявил, что кузбассовцы должны самостоятельно обеспечивать себя качественными и экологически чистыми продуктами, а «не суррогатами и не пластиковой едой».

«Кузбасс ― крупнейший индустриальный, угольный регион, а сельским трудом занимается всего 3% населения (39 тыс человек). Получается, один селянин кормит почти 70 кузбассовцев», ― передаёт слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Аман Тулеев обратил внимание на другую проблему – за минувший год из оборота было изъято 3, 7 тыс. гектаров земель сельхозназначения из-за расширения горных работ. Вдобавок в регионе 200 тыс. гектаров брошенных территорий, что составляет 14 % всех пахотных земель области.

Губернатор призывает их отдавать «настоящему хозяину», в том числе, сельхозпредприятиям, которые очень нуждаются в дополнительных территориях.