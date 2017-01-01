В Новокузнецке водитель перевозил пассажиров на неисправной маршрутке

Следователи выяснили, что водитель знал об опасности, но всё равно перевозил пассажиров, чтобы не потерять прибыль.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, 32-летний житель Новокузнецка перевозил пассажиров на неисправной маршрутке в Заводском районе.

В ходе профилактического рейда инспекторы выяснили, что транспортное средство нельзя эксплуатировать, так как имеются серьёзные проблемы. Инспекторы выписали водителю предписание о невозможности перевозки пассажиров.

«Но водитель продолжил перевозить пассажиров, проигнорировав требования полиции. В итоге через несколько часов его вновь задержали. Мужчина пояснил, что хотел отремонтировать машину после смены, так как не хотел терять заработок», - уточнили в ведомстве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», дело передано в суд.

На каком именно маршруте работал мужчина - не уточняется.

Напомним, почти все маршрутчики Новокузнецка повысили стоимость проезда на 2-4 рубля.