Потребительскую корзину "заморозят" на три года

Министерство труда предлагает "заморозить" потребительскую корзину, пишет "РГ".

Минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни трудоспособного человека, пенсионера и ребёнка (потребительская корзина) пересматривается раз в пять лет. Очередная "пятилетка" завершается в этом году. Минтруд предложил продлить действующую потребительскую корзину ‎на 2018-2020 годы, чтобы довести МРОТ до прожиточного минимума".

Пока люди не станут зарабатывать больше, пусть покупают товары и услуги по прежним ценам.

Потребительская корзина также влияет на расчёт прожиточного минимума.