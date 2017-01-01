Потребительскую корзину "заморозят" на три года

Министерство труда предлагает "заморозить" потребительскую корзину, пишет "РГ".
Минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни трудоспособного человека, пенсионера и ребёнка (потребительская корзина) пересматривается раз в пять лет. Очередная "пятилетка" завершается в этом году. Минтруд предложил продлить действующую потребительскую корзину на 2018-2020 годы, чтобы довести МРОТ до прожиточного минимума".
Пока люди не станут зарабатывать больше, пусть покупают товары и услуги по прежним ценам.
Потребительская корзина также влияет на расчёт прожиточного минимума.
В действующую сейчас потребительскую корзину входит только набор продуктов питания на год. Если пересчитать эти нормы на месяц, то получится, что за 30 дней человек трудоспособного возраста съедает 10,5 килограмма хлебных продуктов, макарон и круп, 8,4 килограмма картофеля, 14,6 килограмма овощей и фруктов, два килограмма сахара и кондитерских изделий, около пяти килограммов мяса и мясопродуктов, полтора килограмма рыбы.
Каждый квартал Росстат считает, в какую сумму обходится этот продуктовый набор. Потом она умножается на два. Так мы получаем полную стоимость потребительской корзины уже с учетом промтоваров и услуг. Последние "поименно" в корзине не указаны. Считается, что на них люди должны тратить столько же, сколько на питание.
novokuznetsk.su
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