В Кузбассе сотрудница банка за несколько дней украла больше миллиона рублей

Инцидент произошёл в Ленинске-Кузнецком. Сотрудница банка, воспользовавшись своим положением, украла у клиентов более 1,1 млн рублей за восемь дней. Название банка пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области не раскрывает.

Женщина взяла три кредитные карты клиентов, которые были предназначены для уничтожения, и подключила их к картам мобильного сервиса. А чтобы клиенты не получили уведомления, она перевела всё на свой номер телефона. Таким образом всего за несколько дней сотрудница банка смогла на свои счета перевести крупную сумму денег.

Об этом стало быстро известно надзорным органам. Следователи собрали достаточную доказательную базу, возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас дело передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке мошенник получил условный срок за кражу 1,3 млн рублей