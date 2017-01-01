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ААА

Новость от 16 Сентября 2017

За 2016 год на каждого кузбассовца пришлось более 497 кг загрязняющих веществ

Экологическая обстановка в Кузбассе оставляет желать лучшего. На фоне стремительно растущих разрезов вокруг городов сокращаются инвестиции в охрану окружающей среды – в 2014–2016 сразу на 41%. Для сравнения, если в 2014 году инвестировали 2,83 млрд руб., то в 2016-ом только 1,67 млрд руб., сообщает Коммерсант со ссылкой на данные Кемеровостата.

В регионе за год на 2,8% увеличилась площадь нарушенных производством земель, достигнув 79,02 тыс. га. При этом 20,73 тыс. га нарушенных земель являются землями поселений. В Кузбассе такие земли нарушены работой предприятий по добыче и обогащению угля, металлургическими производствами, железной руды, тепловыми электростанциями.

Кроме этого за 2016 год объем выбросов в атмосферу составил 5,58 млн т — от стационарных источников, из них 4,23 млн т удалось уловить, а 1,35 млн т попали в атмосферу (142 тыс. т твердых веществ, 1,207 млн — газообразных).

Эксперты уточняют, что за 2016 год на каждого кузбассовца пришлось 497,4 кг загрязняющих веществ, это с учётом выбросов от транспорта.

Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке только за август наблюдалось превышение по пыли в 13 раз, по формальдегиду - 4 раза, по оксиду углерода и фенолу - 3 раза.

novokuznetsk.su

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