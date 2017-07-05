Мэр Новокузнецка участвовал в незаконном полёте – виновников накажут

В День города новокузнечане могли подняться вверх на воздушном шаре. Это была одна из площадок на улице Кирова, которая стала центром празднования 399-летия.

Транспортная прокуратура углядела в этом нарушение.

По данным ведомства, работники ООО "Время полёта" нарушили правила использования воздушного пространства класса „С“(с разрешительным порядком его использования).

Пилот обязан был согласовать план полёта. Теперь компания должна оплатить 2000 рублей штрафа.

Одним из пассажиров воздушного шара в День города стал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он вместе со своими заместителями поднялся вверх и осмотрел город. Об этом он рассказал в инстаграме:

Осматрмваем город с воздушного шара. Публикация от Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk) Июл 5 2017 в 6:10 PDT