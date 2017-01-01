«Лента» и «Магнит» истребляют ярмарки

По информации Национального рейтингового агентства (НРА), крупные торговые сети, такие как «Лента» и «Магнит», за последние годы активно увеличивают долю на рынке розничной торговли, в то время как местные ярмарки и региональные сети неуклонно её теряют.

Этот процесс не может затормозить даже активная поддержка государства. Доля ярмарок за 17 лет упала с 26,2% до 7%, сообщает газета Известия.

Эксперты отмечают, что сельские рынки в ближайшие годы будут и дальше сокращать свою долю, проигрывая в цене. Причём у садоводов есть всего два пути – либо находить дорогу в торговые сети, либо ярмарка исчезнет как вид торговли.

По оценке аналитического ресурса InfoLine, если в 2015 году на долю десяти крупнейших ритейлеров приходилась четверть рынка (3,3 трлн рублей), то по итогам 2016-ого их доля превысила уже 27% (3,8 трлн рублей).

Наиболее яркими примерами ухода региональных сетей с рынка в 2016 году стали: закрытие кемеровской сети супермаркетов «Чибис» и сеть магазинов «Ближний» в Новокузнецке.