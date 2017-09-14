Эксперты рассказали, как снизить цены на электричество

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали, что можно замедлить рост тарифов на электроэнергию на 30-40%, если применить инновационный подход к отрасли.
В докладе ЦСР говорится, что сдержать цены можно с помощью "повышения эффективности использования генерирующих и сетевых мощностей, существенного сокращения потребности в новых мощностях, сокращения потерь энергии, снижения стоимости владения базовой инфраструктурой".
Если взять на вооружение новые методики, то энергетическая отрасль в стране сможет нарастить своё присутствие на глобальном рынке, а российские компании увеличат доход в 2035 году до 40 млрд долларов, считают в группе "Энерджинет" Национальной технологической инициативы.
Но для реализации предложенных мер, нужно развить целый ряд направлений, сообщает Российская газета.
Например, создание интеллектуальных систем управления и систем хранения электроэнергии, перспективной высоковольтной и высокочастотной силовой электроники, технологий "Интернета вещей" в части цифровых датчиков, сенсоров и средств коммуникации.
novokuznetsk.su
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