Эксперты рассказали, как снизить цены на электричество

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали, что можно замедлить рост тарифов на электроэнергию на 30-40%, если применить инновационный подход к отрасли.

В докладе ЦСР говорится, что сдержать цены можно с помощью "повышения эффективности использования генерирующих и сетевых мощностей, существенного сокращения потребности в новых мощностях, сокращения потерь энергии, снижения стоимости владения базовой инфраструктурой".

Если взять на вооружение новые методики, то энергетическая отрасль в стране сможет нарастить своё присутствие на глобальном рынке, а российские компании увеличат доход в 2035 году до 40 млрд долларов, считают в группе "Энерджинет" Национальной технологической инициативы.

Но для реализации предложенных мер, нужно развить целый ряд направлений, сообщает Российская газета.