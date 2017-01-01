Тулеев высказался об анонимных звонках и эвакуациях в России

Аман Тулеев на совещании со своими заместителями прокомментировал ситуацию с массовой эвакуацией в Кемерове. Два дня назад в нескольких городских учреждениях (как и ещё в ряде городов России) раздались звонки с сообщениями о заложенных бомбах.

Губернатор Кузбасса заявил, что такая ситуация «здорово подрывает операционную работу области». И «это всё идёт из-за границы».