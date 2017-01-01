Тулеев высказался об анонимных звонках и эвакуациях в России

Аман Тулеев на совещании со своими заместителями прокомментировал ситуацию с массовой эвакуацией в Кемерове. Два дня назад в нескольких городских учреждениях (как и ещё в ряде городов России) раздались звонки с сообщениями о заложенных бомбах.
Губернатор Кузбасса заявил, что такая ситуация «здорово подрывает операционную работу области». И «это всё идёт из-за границы».
«Всё это давит на психику. Любой позвонил, хоть сумасшедший, хоть враг в полном смысле этого слова, — надо принимать меры. То есть это здорово подрывает организационную работу нашей области. Я считаю, что к этому надо уже привыкать. Потому что чем дальше, тем будет хуже. На мой взгляд, это уже идёт из-за границы. Откуда — зафиксировать сейчас очень сложно. Но у нас есть настоящие органы ФСБ, которые очень мощно работают, и я им очень благодарен. Я считаю, что они разберутся. И в том числе по дню, который практически сорвал нормальную работу области», — заявил губернатор.
И.о. замгубернатора Алексей Кожевин доложил, что причастные к звонкам уже задержаны.
novokuznetsk.su
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