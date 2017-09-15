Россияне готовы работать на износ ради высокой зарплаты

Социологи провели опрос среди 1,5 тыс. россиян, чтобы узнать отношение сотрудников к своим зарплатам. Выяснилось, что 61% респондентов хотели бы получать более высокую зарплату. Эти данные приводят эксперты фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передаёт газета «Известия».

Примечательно, но многие признались, что их устраивает их работа (73%), несмотря на небольшие доходы. Свой график работы и условия труда охарактеризовали как удовлетворительные около 80% россиян, а отношения с коллегами - 90%.

Ради высокой зарплаты 62% россиян готовы работать ещё больше. И только 2% не хотят ничего менять.

При этом 46% респондентов согласны трудиться на работе, которая им не нравится, ради большой зарплаты. Остальные выбирают работу, которая нравится, несмотря на низкий доход.

Ранее кузбассовцы рассказали о работе своей мечты.