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Новость от 15 Сентября 2017

Кузбассовцы просят перенести начало отопительного сезона

Жители Кемеровской области в ожидании тепла. Отопительный сезон стартовал 11 сентября, но во многих домах ещё холодно. На сайте «Банк идей» появилось предложение перенести начало отопительного сезона в соответствии с погодными условиями.

«Нельзя устанавливать жёсткие границы подачи тепла в условиях нашего климата. Норма в +8 градусов в дневное время - это очень жёсткие условия. (Прим. SU – отопительный сезон стартует, когда средняя температура воздуха  достигает  + 8 градусов  и держится на этом уровне несколько дней. Эта цифра получается путём сложения максимальных и минимальных значений). Предлагаю пересмотреть нормы температуры, полагаясь на ночные показатели. Очень много лет в сентябре стоит промозглая погода. В квартирах, школах, детсадах сыро и холодно. Даже здоровый организм человека, находясь в холоде ежесуточно, не справляется и заболевает. Не говоря о стариках и детях» - считает горожанка.

Между тем администрация Новокузнецка рапортует, что уже подключены к теплоснабжению все социально значимые учреждения, кроме общежития СибГИУ – там завершаются ремонтные работы, и тепло будет подано к вечеру.

Кроме того, сегодня идет поэтапный запуск тепла в многоквартирные дома в соответствии с графиком. Для того чтобы заполнить все сети жилфонда, потребуется некоторое время.

В свою очередь мэр оценивает начало отопительного сезона в Новокузнецке как удовлетворительное.

 

novokuznetsk.su

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