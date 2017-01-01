Природоохранная деятельность НкАЗа признана эффективной

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ с рабочим визитом побывала руководитель управления Росприроднадзора по Кемеровской области Ирина Климовская.

Визит состоялся с целью проверки выполнения заводом пунктов Соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, федеральной службой по надзору в сфере природопользования, администрацией Кемеровской области и Новокузнецким алюминиевым заводом, заключенного в апреле 2016 года и приуроченного к Году Экологии.

Ирина Климовская посетила ряд производственных объектов, на которых идет процесс модернизации: опытные участки электролизеров на предварительно обожженных анодах РА-167 и С-8БМ(Э), работающих по технологии «ЭкоСодерберг», а также подготовленный к сдаче в эксплуатацию участок монтажа анодов.

Руководитель областного управления Росприроднадзора отметила, что природоохранная и инвестиционная программа НкАЗа позволила за последние несколько лет значительно снизить негативную нагрузку на окружающую среду, что особенно важно для такого промышленного города как Новокузнецк.

В частности, в строительство системы замкнутого водооборота было инвестировано 304 млн рублей, современной «сухой» газоочистки – 120 млн (из них 11 млн было реинвестировано в рамках Киотского протокола за счет снижения выбросов парниковых газов и продажи квот на них). Инвестиции в создание опытного участка электролизеров «ЭкоСодерберг» (6 агрегатов) составили 37 млн рублей, опытного участка электролизеров на предварительно обожженных анодах (14 агрегатов, до конца года будет построено еще 2) – 620 млн, строительство и оснащение нового участка монтажа анодов – 55 млн рублей.

За счёт реализации природоохранной программы снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города в 1,74 раза , вдвое уменьшился объем размещаемых на полигоне отходов; водопотребление сократилось практически в 6 раз, а сбросы промливневых стоков в поверхностные водные объекты ликвидированы полностью.

- Обязательства по реализации природоохранных мероприятий, принятые на себя руководством предприятия в рамках Соглашения, выполняются четко в соответствии с календарным графиком и в полном объеме, - резюмировала Ирина Климовская.