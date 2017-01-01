Новокузнецк попал рейтинг самых образованных городов России

Эксперты агентства Zoom Market провели опрос, в котором приняли участие 9 тыс. респондентов, чтобы составить рейтинг самых образованных городов России.

Образованные люди предпочитают жить в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Именно в этих городах замечено наибольшее количество россиян с высшим образованием.

Новокузнецк попал в этот рейтинг, заняв 12 место из 30. Для сравнения, Красноярск на 8 месте, Томск на 9, Барнаул – 21.

Социологи выяснили, что более 43% респондентов планируют в ближайшие пять лет получить учёную степень или дополнительное высшее образование.

Многие россияне с высшим образованием считают, что диплом даёт уверенность в завтрашнем дне (38%). При этом 25% отмечают, что высшее образование не даёт сейчас никаких плюсов и является пустой тратой времени.

Ранее мы рассказали, что Новокузнецк попал в список самых читающих городов страны, заняв 28 место.