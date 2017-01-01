В Госдуме может стать на одного кузбассовца больше

Юрий Арбачаков и Сергей Поддубный могут стать депутатами Госдумы.

Накануне скончалась депутат Госдумы из Томска Ирина Евтушенко. Она шла в парламент по единому региональному округу с кандидатами из Кузбасса и Алтая.

Следующим по списку от "Единой России" идёт представитель Алтайского края Олег Быков. Но место Евтушенко могут занять кузбассовцы боксёр Юрий Арбачаков или участник Паралимпиады 2008 Сергей Поддубный.

Решение примет генеральный совет "Единой России", сообщает ТВ-2.