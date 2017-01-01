В Кузбассе на свет появилась первая тройня

Первая тройня в Кузбассе (два мальчика и девочка) родились ещё в августе в областном клиническом перинатальном центре им. Л. А. Решетовой. Вес каждого малыша при рождении был примерно 1,5 кг. Рост от 39 до 44 сантиметров.

Родители живут в Юрге, теперь семья Шинкевич стала многодетной. Помимо тройняшек, есть 11-летний сын Артемий. Новорождённых назвали - Елисей, Алёша и сестра Алиса.

Семье Шинкевич от губернатора окажут материальную поддержку, а также подарят медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой». Будет рассмотрен и вопрос об увеличении жилья для многодетной семьи.

Напомним, за 2016-ый год в Кузбассе родилось три тройни.