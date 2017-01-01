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Новость от 15 Сентября 2017

В России думают ввести налог для AliExpress и Amazon

В правительстве обсуждают идею ввода дополнительного налога для зарубежных онлайн-магазинов. Это предложение озвучили представители российских онлайн-ритейлеров, сообщает газета Коммерсант.

Новым налогом думают обложить такие популярные онлайн-магазины как  AliExpress, Amazon и eBay. А если эти компании откажутся платить, то их может заблокировать Роскомнадзор.

Члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) планируют соответствующие поправки внести в Налоговый кодекс и закон «Об информации».

В АКИТ считают, что компании вроде Amazon, AliExpress и eBay сейчас имеют преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.

Для справки: АКИТ (объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и др.)

 

novokuznetsk.su

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