В России думают ввести налог для AliExpress и Amazon

В правительстве обсуждают идею ввода дополнительного налога для зарубежных онлайн-магазинов. Это предложение озвучили представители российских онлайн-ритейлеров, сообщает газета Коммерсант.

Новым налогом думают обложить такие популярные онлайн-магазины как AliExpress, Amazon и eBay. А если эти компании откажутся платить, то их может заблокировать Роскомнадзор.

Члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) планируют соответствующие поправки внести в Налоговый кодекс и закон «Об информации».