В России думают ввести налог для AliExpress и Amazon

В правительстве обсуждают идею ввода дополнительного налога для зарубежных онлайн-магазинов. Это предложение озвучили представители российских онлайн-ритейлеров, сообщает газета Коммерсант.
Новым налогом думают обложить такие популярные онлайн-магазины как AliExpress, Amazon и eBay. А если эти компании откажутся платить, то их может заблокировать Роскомнадзор.
Члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) планируют соответствующие поправки внести в Налоговый кодекс и закон «Об информации».
В АКИТ считают, что компании вроде Amazon, AliExpress и eBay сейчас имеют преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.
Для справки: АКИТ (объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и др.)
novokuznetsk.su
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