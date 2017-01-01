Свастика в Новокузнецке – возрождение славянского символа или разгул фашизма?

В Новокузнецке этим летом и осенью активизировались вандалы, которые рисуют свастику на видных местах. Сначала горожане заметили фашистский знак прямо на символе Победы, а спустя несколько дней на мосту в центре города.

Многие новокузнечане очень жёстко отреагировали на действия вандалов, но другие напротив высказались в их защиту, напомнив, что изначально это славянский символ света и солнца.

Историк и писатель Анна Чернышева уверена, что рисовать на городских стенах и асфальте нельзя никакие символы, тем более такие спорные.

«Свастика очень древний символ. Он часто встречается при археологических раскопках. Чаще других символов свастику находили на развалинах древних городов и поселений. В народе на протяжении многих веков он воспринимался как знак света, солнца, любви и жизни. Вспомним, на советских деньгах в период с 1917 по 1923 годы изображена была свастика как узаконенная государственная символика, да и на нарукавных нашивках солдат и офицеров Красной Армии в этот же период тоже была эта символика. Но Адольф Гитлер тоже активно использовал этот символ, и теперь он ассоциируется с фашизмом. После Великой Отечественной войны всё изменилось и это тоже нужно учитывать. А с теми, кто бездумно рисует этот символ, портит общее имущество, нужно вести разъяснительные беседы и отправлять на исправительные работы», - считает Анна Чернышева.

По словам руководителя Центра традиционной русской культуры «Параскева Пятница» Елены Павловской, древнеславянский символ нужно возродить, вернуть ему ту красоту и силу. Для этого необходимо как можно больше вести разъяснительных бесед и рассказывать об истинном значении свастики.

«Свастика – это древнеславянский символ, который во время войны, использовали фашисты, думая, что, коли он символ силы, то и им она перепадёт, поможет победить. Они осквернили этот символ и у людей, переживших войну, а также у их потомков, он всегда будет ассоциироваться со смертью и насилием. Но если поднять исторические факты, то на одеяниях христианских священников, на народной одежде, даже на старинных рушниках изображали свастику. И про это надо как можно чаще писать и говорить! Я считаю, что свастика - наш родной символ, достойный почитания. Но если местные националисты ведут себя агрессивно, пытаясь вообразить себя последователями фашизма, при этом используя свастику, то их надо судить за это, потому что они оскверняют святое православных. Сыр-бор из-за свастики сейчас идёт потому, что никто не удосужится заглянуть поглубже в историю символов. А надо бы!» - уверена Елена Павловская.

Напомним, в России нацистская и экстремистская символики находятся под запретом. Нельзя демонстрировать не только фашистскую свастику, но и эмблему лейб-гвардии СС в виде двух рун «зиг» (две молнии). В законе написано, что экстремистскими считаются не только сами нацистские символы и атрибуты, но и похожие на них символы.

«По Федеральному закону №195 нельзя публично демонстрировать нацистскую атрибутику или символику. За это полагается штраф до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного нарушения либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц – штраф до 4 тыс. руб., для юрлиц – до 15 тыс. руб. А за изготовление и сбыт в целях пропаганды нацистской атрибутики, для должностных лиц штраф грозит – до 5 тыс. руб., для юрлиц – до 100 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения», - уточнил юрист Юрий Кузнецов.

Отметим, существует также целый список организаций, запрещенных или ликвидированных как экстремистские. Причём в нашей стране запрещена вся их официальная символика — то есть та, которая описана в учредительных документах этих организаций.