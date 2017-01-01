Авиадебоширов накажут рублём

Минюст хочет ужесточить наказание для авиадебоширов. За различные нарушения, в том числе невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (КВС), предлагается повысить штраф в десять раз — до 40 тыс. руб.

А за мелкое хулиганство ввести штраф до 50 тыс. руб., чтобы неповадно было подвергать других пассажиров опасности. Этот проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов, сообщает газета Коммерсант.

Авторы законопроекта отмечают, что дебоширы стали чаще нарушать общественный порядок. Если в 2013 году произошло 17 авиационных происшествий на борту воздушных судов, то в 2016-ом уже 36.

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Многие эксперты уверены, что нужно не штрафы повышать, а вводить уголовную ответственность, что позволит авиакомпаниям взыскивать с дебоширов материальный ущерб через суд.